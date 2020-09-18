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Küçükçekmece'de okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

Küçükçekmece Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların tamamını 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi korona virüse karşı dezenfekte etti.

Küçükçekmece Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların tamamını 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi korona virüse karşı dezenfekte etti.


Korona virüs salgını nedeniyle kapalı kalan okullar 21 Eylül Pazartesi günü açılacak. Bu sebeple yüz yüze eğitim öncesi okullarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Küçükçekmece Belediyesi de ilçe sınırları içerisinde kalan 160 okulun dezenfekte, ilaçlama ve tadilat işlemlerini gerçekleştirdi. Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilaçlamada Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanıldı. Ekipler okulların koridorları, ortak kullanım alanları, sınıfları, tuvaletleri, spor salonları ve idare odalarını büyük bir titizlikle dezenfekte etti.


Öte yandan kazan daireleri ve haşere olabilecek noktalar da tek tek ilaçlandı. Bunun yanı sıra Fen İşlerine bağlı ekipler de okullarda gerek duyulan boya tadilat, tamirat, elektrik tesisatı tamiri lokal asfalt yama gibi eksiklikleri tamamladı.

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