Küçükçekmece'de önce kahvaltı yaptı sonra televizyonu çaldı

Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz bir şahıs hırsızlık için girdiği evde önce kahvaltı yaptı, ardından televizyonu çalıp kaçtı. Hırsızın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesindeki 3 katlı binada yaşandı. edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir erkek şahıs kimsenin evde olmadığını fırsat bilerek eve girdi. Önce televizyonu alıp yerinden çıkaran hırsız, daha sonra karnı aç olduğu için mutfağa gidip kahvaltı yaptı. Karnını doyuran hırsız daha sonra yerinden söktüğü televizyonu çalıp kayıplara karıştı.

Bu sırada dışarıda olan ev hanımı İslim Akar, eve geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Korkan Akar, durumu önce komşularına söyledi. Ardından beraber eve girdiklerinde televizyonun yerinde olmadığını ve mutfakta kahvaltı sofrasının olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Akar, polise haber verip şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay hakkında konuşan evin hanımı İslim Akar, “Kur'an kursundan eve geldiğimde kapının açık olduğunu gördüm. Hemen komşuma söyledim ve eve çıktı. Eve hırsız girdiğini fark ettik, televizyon çalmış. Sonra mutfağa gidip karnını güzelce doyurup kaçmış. Şikayetçi olduk. Televizyonumuzu istiyoruz, televizyonu getirsin yoksa onu affettem” diye konuştu.