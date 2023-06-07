İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de özel bir okulda deney sırasında yaşanan patlama anı kamerada

Küçükçekmece’de bulunan özel bir okulda deney sırasında patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de bulunan özel bir okulda deney sırasında patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.



Olay, 30 Mayıs Salı günü Küçükçekmece Sefaköy Beşyol'da bulunan özel bir okulda öğle saatlerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, okulun bahçesinde öğrenciler arasında ‘Bilim Şenliği' adıyla etkinlik yapıldı. Etkinlik sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patlamıştı. Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluşmuştu. Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.



Patlama anı güvenlik kamerasında


Öte yandan patlamanın yaşandığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Patlamada öğrencileri deney yaptığı ve bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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