Küçükçekmece'de pazar alışverişine "engel" yok

Küçükçekmece Belediyesi'nin yeni kapalı pazarlarına engelli vatandaşlar için asansör yapıldı. Engelli vatandaşlar rahat bir şekilde pazar alışverişi yapabildiklerini ve durumdan çok memnun olduklarını söylediler.

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan modern kapalı pazar yerleriyle vatandaşların takdirini kazandı. Fevzi Çakmak, Sultanmurat, Cennet, Tevfikbey, Halkalı, İkitelli mahallelerinde projelendirilen pazar yerleri engelli vatandaşlardan da tam not aldı. İçerisinde sosyal tesis, otopark, mescit, tuvalet bulunan kapalı pazarlarda yürüyen merdiven ve engelli vatandaşlar için bulunan asansörler, onlara istedikleri gibi pazar alışverişlerini yapma imkanı sunuyor.

"Asansörler büyük kolaylık sağlıyor"

Sultanmurat Mahallesi'nde yaşayan yüzde 80 bedensel engelli Erdoğan Şin, alışveriş için geldiği kapalı pazar yerine asansörler sayesinde rahat bir şekilde eriştiğini ifade ederek, “Pazar yeri evime çok yakın bir alanda yapıldı. Asansörlerden çok memnunum. Pazar yerine ve yukarıda bulunan parka rahat bir şekilde inip çıkabiliyorum” diye konuştu.

"Geniş alanlar mevcut"

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli vatandaş Halis Alan ise, “Pazarımızın iki tarafında da asansörler var. Sadece engelliler değil yaşlılar da düşünülmüş. Eskiden pazar yerlerimiz sokak içlerindeydi. Bizim engelli araçlarıyla oralara girmemiz mümkün değildi. Pazarcılarımız direkleri gerdikleri için hiçbir engelli vatandaşın girmesi söz konusu değildi. Burada bizlere sunulmuş geniş alanlar mevcut. Bu imkanı sunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür ederim” dedi.

İstanbul'un en büyük pazar yeri Küçükçekmece'de

Küçükçekmece'de İstanbul'un kamu eliyle yapılmış en büyük pazar yeri projesi olan Fevzi Çakmak Meydanı Pazar Yeri ve Otoparkı'nın yanı sıra Sultanmurat ve Halkalı pazar yerleri hizmete açıldı. Cennet, Tevfikbey ve İkitelli pazar yerlerinin ise inşaları sürüyor. Yatırımlar içerisinde yalnızca pazar yeri değil, otopark, aile sağlığı merkezi, halı saha, çocuk oyun alanları, spor tesisleri de yer alıyor.