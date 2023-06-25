Küçükçekmece'de plajlar ‘Martı' polisleriyle güvende

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ‘Martı' polis timleri, plaj ve sahillerin güvenlik ve asayişinin sağlanması için pedal çeviriyor.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı ‘Martı' polis timleri sahillerde göreve başladı. Menekşe Sahil ile iç kumsal bölgelerinde görev yapacak Martı'lar, yaz boyunca denize ve pikniğe gelecek vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak.

Öte yandan, sabah saat 08.00 saatlerinde göreve başlayan 6 bisikletli polis ekibi, akşam 20.00'ye kadar bölgede devriye atıyor. ‘Martı' ekipleri, şüpheli gördüğü kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparak, denize giren vatandaşları da hırsızlık olaylarına karşı uyarıyor.