İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Küçükçekmece'de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece’de etkili oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış İstanbul'da etkili oldu.


Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda su birikintisi oluştu. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.