Küçükçekmece'de sanatçılardan öğrencilere iyilik hareketi

Bir iyilik hareketi olarak düzenlenen “Sanatla Yaraları Sarıyoruz” isimli sergi, projeye eserleriyle destek olmak isteyen tüm sanatçılara kapılarını açarken, Sergi Küratörü Asuman Savuk, “Gelin, büyük küçük demeden birlik olalım. İyilik için fırçaları elimize alalım!” sloganıyla sanatçıları destek vermeye çağırdı. Sergiden elde edilen gelir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Küçükçekmece şubesine hibe edilecek.

14-24 Ekim'de sanatseverleri ağırlayacak

Küçükçekmece Belediyesi ve Etki Okulları katkılarıyla, ressam Asuman Savuk küratörlüğünde Art of İst Atölye tarafından düzenlenecek olan “Büyük Küçük Elele -Sanatla Yaraları Sarıyoruz” Resim Sergisi, 14-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sergi öncesinde, Etki Okulu'nun yardımsever öğrencileri bir atölye çalışması gerçekleştirerek, yardıma ihtiyacı olan kardeşleri için hayallerini tuvale yansıtacak. Öğrencilerin çalışmaları birleştirilip; bir mozaiğe dönüştürülerek sergide sanatseverlerle buluşacak. Yetişkin resim sergisi ise 20 yıllık bir sergi deneyimi olan Asuman Savuk'un küratörlüğünde, ressamlardan oluşan gönüllü sanatçıların serbest tarzdaki resimlerin yer aldığı bir seçkiden oluşuyor.

Sanatçılara açık çağrı

Sergide yer alan tüm resimlerin satışından elde edilecek gelir, öğrencilere destek olunması amacıyla kullanılacak. Sergi için sanatçılara yapılan açık çağrı ile daha çok sanatçının eserinin katılımı ve çocuklara daha büyük desteklerin ulaştırılması amaçlanıyor. Projeye destek olmak isteyen sanatçılar 12 Ekim Salı gününe dek çalışmalarını Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yer alan Art of İst Atölye'ye teslim edebilecek.