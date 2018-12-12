Küçükçekmece'de 'Sıfır Atık' seferberliği

Küçükçekmece Belediyesi 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Şehit Er Yılmaz Özdemir İlköğretim Okulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında gerçekleşen söyleşide, Çevre Mühendisleri Merve Fidan ve Janseri Met önemli bilgiler verdi. Küçükçekmeceli kadınlarla bir araya gelen Çevre Mühendisleri geri dönüşüm hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Atıkların hepsini geri dönüştürmek amacıyla böyle bir projeye başlandığını belirten Fidan, camlarından çöpü sokağa atan insanlara, geri dönüşümü anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Fidan, “Evindeki çöpü camdan dışarı çıkaran insanlar var, bizim amacımız bu insanlara öncelikle geri dönüşümü ayırtmak. Bu nedenle şu an geri dönüşüm karışık toplanıyor Türkiye'de” dedi.

“Ne kadar az kağıt kullanırsak o kadar az ağaç keseriz”

Çevre Mühendisi Janseri Met ise "Burada mantık kullandığımız bir malzemenin geri dönüşerek tekrar kullanılmasıdır. Kağıt, cam, metal hepsi geri dönüşebilir, yeter ki ıslanmasın ve kimyasal bir madde değmesin. Unutmayın bir kağıdı ne kadar az kullanırsak o kadar az ağaç keseriz” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede atık yağlar ve piller toplanıyor. Ayrıca okullara yerleştirilen geri dönüşüm kutuları ile geri dönüşebilir atıkların toplanması sağlanıyor.