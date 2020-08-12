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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Küçükçekmece’de bulunan bir tekstil atölyesinin önüne araçla gelen kişi ya da kişiler atölye önünde bulanan çalışanlardan ikisini silahla yaraladı.

Küçükçekmece'de bulunan bir tekstil atölyesinin önüne araçla gelen kişi ya da kişiler atölye önünde bulanan çalışanlardan ikisini silahla yaraladı. Biri karnından diğeri bacağından vurulan yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Oral Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesi önünde yaşandı. Tekstil atölyesi önüne araç ile gelen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle, o sırada atölye önünde bulunan iki işçiyi silahla ateş açarak yaraladı. Edinilen bilgiye göre, işçilerden biri karnından diğeri ise bacağından yaralandı. Saldırgan şahıslar olay yerine geldikleri araç ile hızla uzaklaşırken yaralı şahıslar ise ambulans beklenmeden, arkadaşları tarafından özel araçları ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yerdeki boş mermi kovanlarını inceledi ve yerdeki kanlardan örnek aldı.

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