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Küçükçekmece'de silahlı yaralama

İstanbul Küçükçekmece’de bir kişi sokakta yürüdüğü sırada daha önceden husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi sokakta yürüdüğü sırada daha önceden husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi can havliyle sokak üzerinde bulunan bir dükkana sığınırken şüpheli kaçtı.


Olay, Küçükçekmece Cemalbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen husumetli iki kişiden Yalçın A., sokakta yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen diğer kişi arabayla gelerek Yalçın A.'ya silahlı saldırıda bulundu. Bacak ve kasık bölgesinde yaralanan A. can havliyle sokak üzerinde bulunan bir dükkana sığındı. Şüpheli ise olayı gerçekleştirdikten sonra sokaktan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Yalçın A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağa giriş çıkışları kapattı. Yaralının durumu belirsizliğini korurken, ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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