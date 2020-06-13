Küçükçekmece'de sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarını sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için 1 Mart tarihi itibariyle larva ilaçlama çalışmalarına başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte Haziran ayında başlatılan gece (U.L.V.) ilaçlama çalışmaları Eylül ayı sonuna kadar ilçe genelinde periyodik olarak sürdürülecek. Ekipler çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yaptığı tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor.

Küçükçekmecelilerin rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için tespit edilen alanlarda ilaçlama çalışmaları yaz sonuna kadar devam edecek.