Küçükçekmece'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara Başkan Çebi eşlik etti

Ekipler, 4 saat süreyle dışarı çıkanlara kolonya, koruyucu maske ve Anneler Günü olması münasebetiyle annelere çiçek takdim ederken, Belediye Başkanı Kemal Çebi ise parklarda yürüyüşe çıkan vatandaşlara eşlik etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüksek risk grubunda oldukları için İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı getirilen ve yaklaşık bir buçuk aydır evde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için geçtiğimiz hafta yeni bir karar alınmış ve bu Pazar 11.00-15.00 aralığındaki 4 saatlik sürede dışarı çıkabilecekleri belirtilmişti. Bu kapsamda bugün 65 yaş üzeri vatandaşlar, hava almak üzere dışarı çıktı.

Parklarda gezen vatandaşlara ziyaret

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise sokak ve parklara yürüyüşe çıkan vatandaşlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İlçedeki parkları gezen Çebi, hava almaya gelen 65 yaş üstü vatandaşlara sohbet etti. Virüs sürecinde yaşadıklarına ilişkin ilçe halkıyla sohbet eden Kemal Çebi, tedbirlerin elden bırakılmaması tavsiyesinde bulundu.

Yürüyüşe çıkanlara Belediye Başkanı Kemal Çebi de eşlik etti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bugün hem Anneler Günü, hem de 65 yaş üstü vatandaşlar korona virüsten dolayı 52 gündür evdeydi. Onların bugün 4 saatlik izinleri var. Ben de bu sokağa çıkma günlerinde onlarla birlikte olmak istedim. Onlarla sohbet edip ‘evdeki günleriniz nasıl geçti' diye soruyorum. Evde sıkılmışlar ama 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız daha duyarlı. Onlar ‘olsun, bu hastalığı atlatalım yoğun bakımda olmaktan daha iyidir' diyorlar. Tabi ki sıkılmışlar ama buna razılar. Kendilerini daha gergin olacaklar diye bekliyordum ama gayet iyiler" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü de unutulmadı

Aynı zamanda Anneler Günü olduğunu da hatırlatan Başkan Çebi, olması “Annelerimize gül dağıtıyoruz. Anneler Günü'nü kutluyoruz, bugün onların günü. Her gün onların günü ama bugün daha özel bir gün onlar için. Aynı zamanda pandeminin en simgesel iki şeyi maske ve kolonya, bu vesileyle onlara bunları da dağıtıyoruz. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin de Anneler Günü'nün kutluyorum. Sokağa çıkan vatandaşlarımızı da bu kadar sabır gösterdikleri için için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri ise ilçedeki 21 ayrı parkta, 4 saat süreyle dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya, koruyucu maske ve Anneler Günü olması münasebetiyle annelere çiçek takdim etti.