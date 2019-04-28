Küçükçekmece'de sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştılar iddiası

İstanbul Küçükçekmece'de lüks cip kullanan kişiler 9 yaşındaki bir kız çocuğunu, oyun oynadığı sokakta sürükleyerek araca bindirmeye çalıştı. Kızın annesi ve ağabeyi arabaya doğru koşması üzerine panikleyerek kaçan şüphelilerin başka bir sokakta yolda yürüyen kadının yanına ciple yanaşarak elinde bulunan çantayı çalıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de lüks cip kullanan kişiler 9 yaşındaki bir kız çocuğunu, oyun oynadığı sokakta sürükleyerek kaçırmaya çalıştı. Kızının kaçırılmaya çalışıldığını gören anne ve kızın abisi arabaya doğru koşunca panikleyen şüpheliler, çocuğun elinde bulunan telefonu alarak kaçtı.

Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde abisi Hamza Ç. ile oyun oynayan 9 yaşındaki F.Ç.'nin lüks ciple yanına yaklaşan kişi ya da kişiler F.Ç.'nin bileklerinden tutup araca bindirmeye çalıştı. Aynı kişiler aynı saatler içinde bir başka sokakta bir kadının yanına ciple yanaşarak elinde bulunan çantayı alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının çantasının çalınması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Evde hapis hayatı yaşıyoruz”

Dikkati sayesinde kızını şüphelilerden kurtaran Gülserin Ç. yaşadığı olayı anlattı. Genelde evde oturduğunu ve sokağa fazla çıkmadığını ifade eden Gülserin Ç. o gün çocuklarıyla beraber sokakta zaman geçirdiğini söyledi. Oğlu ve kızıyla sokakta yürüdüğünü ifade eden Gülserin Ç., şöyle konuştu:

“O gün çocuklarla aşağı indik. 5 dakika oturduk yürümeye başladık. Oğlumun elinde top vardı. Top kaydı düştü, araba da burada duruyordu ama ben hiç fark etmedim. Meğer birini indirmiş arkamızdan, araba hareket etmeye başladı. Kızım da topun peşine koştu. Ondan sonra kızımı tutup bileklerinden sürüklemeye başladı. Biz oğlumla kafayı çevirip arabaya doğru koşunca o kişi dizlerinin üzerine düştü. Biz koştuk çok az mesafe kalmıştı. Yakalayabileceğimizi anladı, kızı kaldıramayacağın anladı telefonu aldı elinden arabaya bindi gitti. Çok zor bir şeymiş gerçekten zor bir travma. İnsan korkuyor, kapının önüne inemiyoruz. Evde hapis hayatı yaşıyoruz. Şikayetçi olduk, avukatımız var. Peşini bırakmayacağız bu olayın, takipçisi olacağız. Onların yanına kar kalmasın. En azından başkalarının canı yanmasın.”

Lüks ciple gelen şüphelilerin kaçırmaya çalıştığı F.Ç., “Abimin elinden top kaçtı ben de topun peşinden gittim. Arkadan araba bana doğru yaklaştı sonra arkamdan biri koştu beni iki bileğimden tuttu ve arabaya doğru sürüklemeye başladı. Arkadan annemle abim koşunca panikledi yere düştü, ben de yere düştüm. Beni kaldırmaya çalıştı ben kalkmayınca elimde telefonu aldı gitti" diye konuştu.

Yerde sürüklenen kardeşini gördükten sonra arabaya doğru koşmaya başlayan ve şüphelileri panikleten F.Ç.'nin ağabeyi Hamza Ç., “Telaşla hırsızlık süsü vermek için telefonu aldı kaçtı. Ben aracın peşinden koştum, ilerde bir kapkaç daha yapıyorlar. Lüks bir araç, hırsızlık yapması imkansız. Plaka sahte çıktı” dedi.

Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.