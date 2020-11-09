Küçükçekmece'de sosyal mesafeli ayak tenisi turnuvası

Küçükçekmece'de korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi. 32 ayrı takımın yarıştığı müsabakanın finalinde şampiyon İstanbul Trabzon oldu.

Küçükçekmece Belediyesi vefatının 82'nci yıl dönümünde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında ilçede mücadele eden U-16-U-17 amatör futbolcuların oluşturduğu takımlarla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle azalan spor faaliyetler ve amatör müsabakaların oynanmadığı bu süreçte, sahalardan uzak kalan sporcuların birbirlerine temas etmeden sportif etkinliklerine katılmaları için Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadında ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya 24 ayrı futbol kulübünden 32 ayrı takım katıldı. Her takım 3 as 1 yedek oyuncularla mücadele etti. 128 sporcunun katıldığı ayak tenisi turnuvasında toplamda 32 maç yapıldı. Yapılan maçların ardından finalde İfa Spor ile İstanbul Trabzon karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu 2-1'lik skorla kazanan İstanbul Trabzon oldu. Kazanan takım oyuncuları maç sonunda büyük sevinç yaşarken kupayı kaldıran taraf oldu.

“Kardeşlik açısından güzel oldu”

Oyunculardan Oğuz Cingöz çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Korona virüs salgınından dolayı 8 aydır oynayamıyorduk, kardeşlik açısından da güzel oldu herkes eğlendi sonunda da ödüllerimizi alıp gideceğiz” dedi.

“Sonuna kadar savaştık”

Rabia Göksu Gökçe ise keyifli bir turnuva olduğunu belirterek, “Turnuva güzeldi çekişmeliydi sahaları özlediğimiz için çok hırslandık hepimiz, rakiplerimiz erkek olsa bile sonuna kadar savaştık bazı talihsizlikler yüzünden maçı kaybettik” diye konuştu.

“Harika bir etkinlikti”

Nurcan Çelik ise “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için onu anma adına ayak tenisi düzenlendi bugün. Harika bir etkinlik oldu emeği geçen herkese teşekkürler” şeklinde konuştu.