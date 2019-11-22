Küçükçekmece'de stajyerlere ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde düzenlenen eğitime, belediye bünyesinde stajını sürdüren 128 stajyer katıldı. Belediye çok amaçlı salonda gerçekleştirilen eğitimde, İş Yeri Hekimi Dr. Muzaffer Varol da ilk yardım ve iş kazalarına karşı korunma tedbirlerinin önemi konusunda stajyerleri bilgilendirdi. İş güvenliği kapsamında, kaza olduktan sonra değil, kaza olasılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını vurgulayan Yıldız, “İnsana verilen değerin bir ölçüsü olarak iş sağlığı ve güvenliği konusu, hem çalışanlar hem de işverenler olmak üzere tüm taraflara ciddi sorumluluklar yüklüyor. Araştırmalara göre, iş kazalarının yüzde 88'i güvensiz davranışlar, yüzde 10'u güvensiz koşullar, yüzde 2'si ise sebebi bilinmeyen durumlardan meydana geliyor. İş kazaları; ‘Dikkat etmedim, kimse dikkatli ol demedi, bana bir şey olmaz, dalgınlık sonucu oldu' gibi mazeretleri kabul etmiyor ” dedi.

Uyarılarda bulundu

Yıldız, konuyla ilgili araştırmaları paylaştığı eğitimde, “İş kazaları en çok mesainin ilk saatlerinde, yemek saati yaklaşırken ya da vardiya sonuna doğru gerçekleşiyor. En çok iş kazasını ise işe yeni başlayan, yeterli iş deneyiminden yoksun, yaptığı işle ilgili eğitimi olmayan veya eksik olan, kendi çalıştığı bölümü iyi tanımayan personel yapıyor. Bu konuda sizlerin de çok dikkatli olması gerekiyor” diyerek, stajyerlere uyarılarda bulundu. İş kazalarını önleme konusunda çalışan ve işverene bazı yükümlülükler düştüğünü de ifade eden Yıldız, “İşveren iş yerinde önlem almalı, çalışanları bilgilendirmeli, çalışanlarla işbirliği yaparak gerekli denetimleri yapmalıdır. Çalışanlar ise iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür” diye konuştu.

İş Yeri Hekimi Muzaffer Varol da iş güvenliği eğitimi kapsamında, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması ile ilk yardımın önemi konularında stajyerlere bilgi verdi.