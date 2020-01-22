Küçükçekmece'de Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri ile dolu dolu geçecek

Küçükçekmece Belediyesi, konser, tiyatro, söyleşi ve sergilerle dolu bir Şubat ayı programını daha Küçükçekmecelilere sunuyor. Şubat ayında Suzan Kardeş, Hüsnü Arkan gibi sevilen isimler Küçükçekmece sahnesinde konser verirken, sanat hayatında 60 yılı geride bırakan Devrim Erbil'in resim sergisi de sanatseverlerle buluşacak.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi”yle Ara Güler, İzzet Keribar, Dora Günel ve Nuri Bilge Ceylan gibi usta sanatçıların eserleri sergilenecek. Sanat hayatında dolu dolu 60 yılı geride bırakan Devrim Erbil'in son dönem çalışmalarının bulunduğu “Resmin Şairi Devrim Erbil” sergisi de Şubat ayında sanatseverlerle buluşacak. Tiyatro sahneleri ise Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ediz Hun, Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Cem Davran gibi ustalara ev sahipliği yapacak. Türkiye'deki önemli caz sanatçılarından Jülide Özçelik, anılara işleyen sesi ile Hüsnü Arkan ve sanatın her dalında yeteneklerini sevenleriyle paylaşan Balkan şarkılarının sevilen sesi Suzan Kardeş de konserleriyle Küçükçekmeceliler ile biraraya gelecek.

Edebiyatseverler, özellikle de öykü tutkunları için özel bir gün olan 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nde “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü”nü kazanan ilk kadın yazar olan İnci Aral Küçükçekmecelilerle buluşacak. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezleri Şubat ayı boyunca toplamda 60 etkinliğe ev sahipliği yapacak.