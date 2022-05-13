Küçükçekmece'de sürücü kursu öğretmeninin ölümünün ardından bir kaza daha

Küçükçekmece'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen sürücü kursu öğretmeni Kader Kuday'ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından aynı caddede bir kaza daha meydana geldi. Eğitim alanında park manevrası yapan sürücü kursu aracına kamyonet çarptı. Kazada 2 sürücü adayı hafif şekilde yaralandı.

Kaza Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Cadde üzerinde saat 14.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FH 5228 plakalı sürücü kursu aracına cadde üzerinde bulunan eğitim alanında park manevrası yaptığı sırada arkadan gelen 34 LST 56 plakalı kamyonet çarptı. Kazada 2 sürücü adayı hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları 2 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Aynı caddede sürücü kursu öğretmeni hayatını kaybetmişti

30 Ocak'ta sürücü adayları için direksiyon sınavının yapıldığı caddede hızla gelen sürücü, gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, kaymanın etkisiyle sol şeritten en sağ şeride geçen otomobil, önce bir araca, ardından da aracı başında bulunan sürücü kursu öğretmeni Kader Kuday'a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Kuday iki otomobil arasında sıkışırken, kazaya yol açan araç refüje çıkmıştı. Kazada bacakları kopan ve ağır şekilde yaralanan Kuday, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"Diğer sürücüler bu kurallara uymuyor"

Kaza sonrası açıklama yapan sürücü kursu eğitmeni Murat Kara sürücülerin çok dikkatsiz bir şekilde araç kullandıklarını belirterek , “Belirli bir tabelalarımız olmasına rağmen, özellikle ani fren alanımızın olmasına rağmen maalesef bazı yayalar trafikteki bazı sürücüler bunlara dikkat etmiyorlar. Biz trafik sinyalleri vererek, trafik kurallarını uygulayarak dikkat ediyoruz ama diğer sürücü arkadaşlar maalesef bunları uygulamıyorlar. Uygulamadıkları için böyle kazalarda meydana geliyor. Geçenlerde 30 Ocak'ta kötü bir kaza geçirdik. Oldukça dramatik bir şekilde bir hocamızı kaybettik. Trafik tabelaları olmasına rağmen tabi ki kış şartları da vardı ama bazı şeylere uyulmadı. Az önce yine bir kaza yaşadık. Bir şey olmaması bizim için bir şans oldu ama araçlar hiçbir şeye uymuyor. Biz direksiyon hocaları olarak bütün trafik kurallarına uymamıza rağmen diğer sürücüler bu kurallara uymuyor” dedi.