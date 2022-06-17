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Küçükçekmece'de taciz şüphelisi tutuklandı

Küçükçekmece’de kozmetik ürünleri satan dükkan içinde iki kız çocuğu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de kozmetik ürünleri satan dükkan içinde iki kız çocuğu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşanmıştı. 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girmiş ve burada Metin A., isimli şahıs tarafından fiziki olarak taciz edildiği ileri sürülmüştü. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istemişti. Gözaltına alınan ve emniyetteki işleri tamamlanan Metin A. adliyeye sevk edilmişti. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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