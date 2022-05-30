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Küçükçekmece'de ticari araç dolmuşla çarpıştı: 3 yaralı

Küçükçekmece’de hafif ticari aracın dönüş yapan dolmuşa yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de hafif ticari aracın dönüş yapan dolmuşa yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UB 111 plakalı hafif ticari araç, içinde az sayıda yolcu bulunan 34 M 4947 plakalı dolmuşa dönüş yaptığı sırada yandan çarptı. Dolmuşta bulunan yolcular ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari araçtaki sürücü ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti. Kazaya karışan araçlar ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

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