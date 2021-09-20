Küçükçekmece'de Trabzon rüzgarı esecek

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenleyeceği Trabzon Günleri'nde memleket hasreti çeken Karadenizlileri ağırlayacak.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Trabzon Günleri 23 Eylül'de kapılarını açacak. Organizasyonda Niyazi Koyuncu, Hülya Polat, Erkan Yeşilyurt gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Uğur Albayrak, Onay Şahin, Hızır Dinçer, Eftalya Fettahoğlu Emirmiran ve Onur Atmaca da sahne alacak.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan festivalde misafirlere Karadeniz mutfağının olmazsa olmazları hamsi ve helva ikram edilecek.

Hemşehrilerini ve tüm İstanbulluları Küçükçekmece'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Trabzonumuzun kültürünü, gelenek göreneklerini, müziklerini ve damak tadını Küçükçekmecemize taşıyoruz. Değerli İstanbulluları, Trabzon havası solumaları, kentimizi anlamaları ve yörenin güzelliklerinden faydalanmaları için Küçükçekmece'ye davet ediyorum” diye konuştu.

23-26 Eylül tarihleri arasında, 4 gün boyunca sürecek festivalde katılımcılar, Trabzon'un kendine has mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleri ne varsa bulma imkânına sahip olacak.