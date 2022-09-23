Küçükçekmece'de “Trabzon Rüzgarı” esti

Küçükçekmece'de Trabzon Rüzgarı adlı etkinlik düzenlendi. 3 gün sürecek olan programın ilk gününde vatandaşlara ekmek arası hamsi ve helva dağıtıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda Trabzon Rüzgarı adı altında etkinlik düzenlendi. Memleket hasreti çeken, kente ilgi duyan ve şehri merak eden Küçükçekmeceliler, meydanda buluştu. Küçükçekmece Trabzonlular Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Trabzon'u bir nebze de olsun yaşatmak ve tanıtmak için düzenlenen organizasyonun ilk gününde misafirlere Karadeniz mutfağının olmazsa olmazları hamsi ve helva ikramında bulunuldu. Öte yandan, Karadeniz'in vazgeçilmez danslarından olan horon dans gösterisi yapıldı.

Etkinliğin ilk gününde konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Geçen sene yaptık, bu sene yapıyoruz, önümüzdeki yıl da inşallah yapacağız. Belediyemizle Trabzonlular Derneği'nin Trabzon Rüzgarı adı altında düzenlediği bir etkinlik. Amacımız Küçükçekmeceli hemşehrilerimizin ve burada yaşayanların hoşça zaman geçirmeleri. Aynı zamanda Trabzon'un geleneksel kültürünü yansıtan her türlü şeyini burada sergileyip, insanların alışveriş yapmasını sağlamak. Müzik ve başka etkinlikler var” şeklinde konuştu.

Bal standı açan Muharrem Köktaş, “Trabzon Of'tan geldik. Genelde Giresun, Kastamonu'da üretimlerimiz var. Küçükçekmece Trabzon festivali çerçevesinde davet geldi. Biz de katılım sağladık. İnşallah herkesi bekliyoruz. Güzel ürünler getirdik” diye belirtti.

Kahramanmaraş'tan geldiklerini söyleyen Ejder Kalender, “Trabzon, Kahramanmaraş'ın kardeş şehri. Kardeş şehrimizin balığının tadına bakalım ve ziyaret edelim dedik. Pazar günü kapanışına da geleceğiz. 3 gün festival sürecek” dedi.

Eşi Ejder Kalender'le gelen Zülal Kalender, “Etkinlik güzel. Yağmur, çamur dinlemeden geldik. Kahramanmaraş Afşin'den geldik. Gerçekten de kardeş şehir. Maraş'ta bulvarın ismi: Trabzon Bulvarı. Hamsi zaten geleneksel yemeğimiz. Türkiyemizin yemeği diyelim” şeklinde konuştu.

22-25 Eylül tarihleri arasında, 3 gün boyunca sürecek festivalde katılımcılar, Trabzon'un kendine has mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleri ne varsa bulma imkanına sahip olacak.