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Küçükçekmece'de Trabzon rüzgarı

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenleyeceği Trabzon Günleri’nde memleket hasreti çeken, kente ilgi duyan ve şehri merak eden İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenleyeceği Trabzon Günleri'nde memleket hasreti çeken, kente ilgi duyan ve şehri merak eden İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor.


Küçükçekmece Trabzonlular Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Trabzon'u bir nebze de olsun yaşatmak ve tanıtmak için düzenlenen organizasyonda Niyazi Koyuncu, Hülya Polat, Erkan Yeşilyurt gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Uğur Albayrak, Onay Şahin, Hızır Dinçer, Eftalya Fettahoğlu Emirmiran ve Onur Atmaca da sahne alacak. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan festivalde misafirlere Karadeniz mutfağının olmazsa olmazları hamsi ve helva ikram edilecek.


Hemşerilerini ve tüm İstanbulluları Küçükçekmece'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Trabzon'umuzun kültürünü, gelenek göreneklerini, müziklerini ve damak tadını Küçükçekmece'mize taşıyoruz. Değerli İstanbulluları, Trabzon havası solumaları, kentimizi anlamaları ve yörenin güzelliklerinden faydalanmaları için Küçükçekmece'ye davet ediyorum” diye konuştu.


23-26 Eylül tarihleri arasında, 4 gün boyunca sürecek festivalde katılımcılar, Trabzon'un kendine has mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleri ne varsa bulma imkanına sahip olacak.


Festival Programı;


23 Eylül Perşembe


10:00 Stantların açılışı


14:00 Etkinlik Hamsi ve Helva Dağıtımı


18:00 Protokol Açılış


19:00 Uğur Albayrak Konser


20:00 Niyazi Koyuncu Konser


24 Eylül Cuma


10:00 Stantların açılışı


15:00 El Sanatları Trabzon Halk Eğitim Merkezi


17:00 Söyleşi Ali Karaca Trabzondan Esintiler


19:00 Erkan Yeşilyurt Konser


20:00 Onay Şahin Konser


25 Eylül Cumartesi


10:00 Stantların açılışı


10:00 Sergisi İbrahim Hakkı Gündoğdu


17.00 Söyleşi Haşim Albayrak Trabzon Tarihinden Sayfalar


19.00 Eftalya Fettahoğlu Emirmiran


21.00 Hızır Dinçer


26 Eylül Pazar


10:00 Stantların açılışı


15:00 El Sanatları Trabzon Halk Eğitim Merkezi


17:00 Söyleşi İbrahim Hakkı Gündoğdu Şiirlerle Trabzon


19:00 Onur Atmaca Konser


21.00 Hülya Polat Konser

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