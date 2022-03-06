Küçükçekmece'de trafik kazası: 3 yaralı

Küçükçekmece E-5'te ilerleyen bir sürücü önce bir araca, ardından bariyerlere çarpıp kaza yaptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Küçükçekmece E-5 karayolu Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Sabri Öztürk idaresindeki 34 BZS 909 plakalı araç, önce 34 BIS 941 plakalı araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Öztürk, ardından bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Sabri Öztürk, eşi ve çocuğuna sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ilk müdahalesi yapıldı. Polis ekipleri E-5 üzerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Trafik yoğunlaşırken araç trafiği kontrollü şekilde ekipler tarafından sağlandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, aracın çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.