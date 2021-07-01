Küçükçekmece'de “Tuna-Tarihle Akan Nehir” sergisi açıldı

Küçükçekmece'de sanatseverleri zaman yolculuğuna çıkartan "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi açıldı.

İstanbul Macar Kültür Merkezi'nin, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğindeki Tuna'nın Dalgaları Projesi kapsamında düzenlenen "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisinin açılışı yapıldı. Geçen sene çevrim içi olarak düzenlenen sergi, bu sene Küçükçekmece Belediyesi ve Macar Kültür Merkezi iş birliğiyle hayata geçirildi. Tuna Nehri Kıyısı'nda, sanatseverleri zaman yolculuğuna çıkartan sergiye Macaristan Başkonsolosu Lszl Keller, Macar Kültür Merkezi Müdürü Dr. Gbor Fodor ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Güney Özkılınç katıldı. Sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde bugün itibarıyla açıldı. Sergi toplam 80 fotoğraftan oluşuyor.

“Buraya memnuniyetle geldik”

Küçükçekmece Belediyesi'yle daha çok iş birliği kurmak istediğini ifade eden Macaristan Başkonsolosu Lszl Keller, “Macar kültür, Macar tarihini göstermeye çalışıyoruz. O yüzden bu fırsata çok sevindik. İstanbul merkezinde çok sergiler yaptık ama Küçükçekmece, merkezden biraz uzaktadır. Macar kültürünü göstermek için bizim için fırsat. O yüzden buraya memnuniyetle geldik. Bu iş birliğinden sonra ikinci üçüncü adımda da olur” dedi.

“Tuna'nın suyu olaydım, Karadeniz'e döküleydim”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin önemli bir işi çıkması nedeniyle etkinliğe katılamadığını ve sevgilerini, selamlarını ilettiğini söyleyen Sosyal İşleri Müdürü Güney Özkılınç, “Tuna Nehri on ülkeden geçiyor. Ve bu on ülke ve son yüzyılın Tuna Nehri Kıyısı'nda yaşanmış olaylarına ev sahipliği yapıyoruz Macar Kültür Merkezi ile birlikte Küçükçekmece Belediyesi olarak. Zaten Macaristan ve Türkiye arasında tarihe dayanan bir dostluk bir birlik var. Dillerimiz bile aynı ailedendir. Bu sergi bir başlangıç aslında, fotoğraf sergisi ile başlıyoruz, önümüzdeki başka organizasyonlarda başka festivallerde yine ortak işler yapmaya çalışacağız. Şairin dediği gibi, ‘Tuna'nın suyu olaydım, Karadeniz'e döküleydim' şeklinde dizelerle anlatır Tuna'yı. Biz de bugün fotoğraflarla anlatılan Tuna'nın Avrupa Birliği Projesi dahilinde kültürel, kültürler arası köprü, kültürler arası iletişim projesi kapsamında Macar Kültür Merkezi ile ağırlamaktan belediye olarak çok memnunuz. Başka ülkelerle bu tür organizasyonları geliştirmek, yapmak o kültürleri daha yakından tanımamızı, onların da bizleri daha yakından tanıyacağı için çok önemli” açıklamasında bulundu.

“Tuna-Tarihle Akan Nehir” sergisi 30 Temmuz'a kadar sanatseverlere kapılarını açık tutacak.