Küçükçekmece'de ücretsiz LGS kursları başladı

Küçükçekmece Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ailelerin eğitim bütçesine destek olmak amacıyla ücretsiz olarak hayata geçirdiği LGS kursları başladı.

Cennet, Halkalı, Sefaköy, Mehmet Akif, İkitelli, Kanarya ve Yarımburgaz Bilgi Evlerinde ilk derslerini gören öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 7. ve 8. sınıfa başlayan çocuklarını yalnız bırakmayan aileleri ise çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Tüm öğrencilere LGS sınavında başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın layık oldukları eğitime, en modern metotlarla en yüksek teknolojiyle eşit şartlarda ulaşabildiği bir Küçükçekmece için çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Çocuklar ve gençler bizim gelecek teminatımız. Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Mustafa Kemal Atatürk ilkelerinden ayrılmayan, çağdaş, demokratik, bir Türkiye için çocuklarımızı iyi yetiştirmek zorundayız. Çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunmak zorundayız. Ancak böylelikle geleceğimizi daha iyi noktalara taşıyabiliriz. Bu nedenle çocuklarımız ve gençlerimize eğitim alanında destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Öğrencilere sınav takviyesi”

Şehit ve gazi ailelerine özel kontenjan açılan kurslarda, ön kayıt alınarak başvurular değerlendirildi. Kurslar, LGS sınavında başarılı olarak istediği liselere yerleşmek isteyen fakat özel bir kursa çocuklarını gönderemeyen aileler için düzenlendi. Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği hazırlık kurslarında sınıflar 25 kişilik. Kurslarda 7. sınıflar ön hazırlık, 8'ler ise hazırlık sınıflarına katılıyor. Farklılaşan soru tiplerine yönelik sınav takviyesinin verildiği kurslarda öğrenciler okulda gördükleri konuları pekiştirerek sınava hazırlanıyor.

Alanında uzman 37 öğretmen ders veriyor

Öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için hafta içi 15.50-18.00 hafta sonu ise 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kurslarda çocuklara, alanında uzman 37 öğretmen tarafından Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal Bilimler, İnkılap Tarihi dersleri veriliyor. Ayrıca LGS kurslarına katılan öğrenciler, soru bankaları ve yaprak testlerle destekleniyor. LGS sınavına kadar sürecek kurslarda öğrenciler, 2 haftada bir deneme sınavına tabi tutulacak.