Küçükçekmece'de ücretsiz spor yetenek sınavlarına hazırlık kursu

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü (BESYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile bekçilik sınavına girecek olan gençler, hazırlıklarını Küçükçekmece'de açılan ücretsiz kurslarda yapıyor. Dersler alanında uzman spor eğitmenleri tarafından veriliyor.

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü'ne (BESYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile bekçilik sınavına girecek olan gençler, hazırlıklarını Küçükçekmece Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslarda tamamlıyor. BESYO, Bekçilik ve POMEM Hazırlık Kursları'ndan 3 yılda 655 genç yararlandı. Alanında uzman spor eğitmenleri tarafından verilen dersler haftada 4 gün Arif Nihat Asya İlkokulu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

"Gençlik geleceğimiz"

Sosyal belediyecilik ilkeleri gereği, ücretsiz olarak hizmete sunulan spor kursları ile gençlerin aile bütçelerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Geleceğimiz olan, gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla bu kursları düzenliyoruz. Spora gönül veren ve bu sınavlara hazırlanan gençlerimiz, kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor bu da bizi mutlu ediyor. Geleceğimize yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Sınavlarda büyük başarı

Küçükçekmece Belediyesi Spor Eğitmeni Furkan Cinaykın ise 12 ay boyunca devam eden kurslarda gençleri sportif yetenek sınavlarına hazırladıklarını söyleyerek, "Eğitimlerimizi, sınavlarda istenilen parkurlara bağlı kalarak yapıyoruz, bu da sınava giren gençlerimizin büyük oranda başarılı olmasını sağlıyor, yüzde 80 başarı ortalaması yakalamış durumdayız. Hedefimiz yüzde 100 başarıya ulaşmak. Öğrencilerimizi sınavın gerekliliğine göre, salon, stat ve ormanda kros yaparak 3 aşamada hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Hayalim antrenör olmak”

Üniversiteye hazırlandığını söyleyen Esra Ceren Toprak ise, “Hayalim antrenör olmak. 5 aydan beri bu kursa geliyorum. İlk geldiğim zamanki derecelerim ile şu andaki derecelerim arasında çok büyük bir fark var. Özel BESYO kurslarının fiyatları çok fazla olduğu için gidemedim. Küçükçekmece Belediyesi'nin ücretsiz kursunu öğrendiğimde hemen kayıt yaptırdım ve sınavlara hazırlanıyorum. Bize bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sportif yetenek kurslarından yararlanmak isteyen gençler, 12 ay boyunca, kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile Küçükçekmece Belediyesi'ne başvuru yapabiliyor.