Küçükçekmece'de üniversite adaylarına tercih desteği

6-14 Ağustos tarihleri arasında, ilçedeki 4 farklı noktada verilecek olan tercih danışmanlığı hizmeti, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Hürriyet Caddesi, Armonipark AVM ve Arenapark AVM'de kurulacak olan tercih danışma masalarında sınav sonucunu ileten tüm gençlere hangi üniversiteye ya da hangi bölüme girebileceklerine ilişkin danışmanlık hizmeti verilecek. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılacak olan görüşmelerde, maske, dezenfektan ve ateş ölçerler hazır bulunacak.

Online randevu almayı unutmayın

Toplam 12 danışman gözetmenliğinde gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti, Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde 09.00-17.00 diğer 3 noktada ise 12.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin https://kucukcekmece.istanbul/universitetercih linkini tıklayarak, randevu oluşturması gerekiyor.

Hayallerine giden yolda gençlere rehberlik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “YKS ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti ile eğitime destek vermeye ve gençlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Sınava giren gençlerin geleceklerine yön verirken, doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Tüm öğrencilere bu zorlu maratonda başarılar diliyorum” diye konuştu.