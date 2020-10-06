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Küçükçekmece'de vatandaşlar internet üzerinden bağış yapabilecek

Küçekmecelilerin ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabilmek için Küçükçekmece Belediyesi “Eldenele Küçükçekmece” projesini başlattı.

Proje kapsamında bağışlamak istenilen ürünün fotoğrafı çekilerek siteye yükleniyor. İhtiyacı olan vatandaş ise ihtiyacı olan ürünü seçtikten sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonrası vatandaşa ulaştırılıyor.


Proje kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilerin de bilgisayar ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Gıda, giyim, ev eşyası, elektronik ürünler, oyuncak, kitap ve medikal ürünlerin askıya bırakabileceği gibi sahiplenecek minik dostlarımızı da yeni ailesi ile buluşturmayı amaçlayan proje, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde kullanımı çok kolay.


Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçen öğrencilerin en büyük ihtiyacı bilgisayar oldu. Küçükçekmeceli öğrencilerinin bu ihtiyacını en kısa yoldan gidermek isteyen Küçükçekmece Belediyesi “Askıda el birliği var!” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.


Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün kendi yazılım ekibi ile hazırladığı, bir askıda yardım projesi olan Eldenele Küçükçekmece, internet sitesine üye olduktan sonra bağışlamak istenilen ürünün fotoğrafı çekilerek siteye yükleniyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından incelenen ürün uygun görülürse sitede yayınlanabiliyor. İhtiyacı olan vatandaş ise ihtiyacı olan ürünü seçtikten sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonrası vatandaşa ulaştırılıyor. Kargo işlemlerinin de Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapıldı bu proje, vatandaşların belediyeye gelmesine de gerek kalmıyor.


Bağışçılarla ihtiyaç sahibi Küçükçekmecelilerin bir araya gelmesinde köprü görevi gören proje; 6698 sayılı Kişisel verilerin Koruması Kanunu kapsamında kişisel verilerin güvenliği garanti altına alınmaktadır. Projenin web uygulaması yazılım hizmeti satın alınmadan Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinden oluşan yazılım geliştirme ekibi tarafından hazırlandı.

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