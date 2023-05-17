Küçükçekmece'de yağış etkili oluyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Megakentte bazı ilçelerde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Yağış sabah saatlerinde kadar zaman zaman etkisini şiddetli bir şekilde sürdürdü. Yağışın etkili olduğu ilçelerden Küçükçekmece'de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı binaların girişini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı maddi hasırlı kazalar meydana gelirken, trafikte yoğunluğa neden oldu.