İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de yağıştan kaçan vatandaşlar duraklara sığındı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış Küçükçekmece’de etkisini artırdı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış Küçükçekmece'de etkisini artırdı. Mesai saati bitimiyle evine gitmek isteyen vatandaşlar yağmurdan kaçarken, kimisinin de rüzgar nedeniyle şemsiyesi uçtu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Küçükçekmece'de fırtına ve yağış şeklinde etkisini sürdürüyor. Akşam saatinde işten eve gitmeye çalışan vatandaşlar yağıştan kaçmak için duraklara ve binanın altındaki saçaklara sığındı. Kimisi de çantasıyla yağıştan korunmaya çalıştı. Şemsiye ile ilerlemeye çalışan bazı vatandaşların şemsiyesini rüzgar ters çevirdi.

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