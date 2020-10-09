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Küçükçekmece'de yaya kaldırımı çöktü

Küçükçekmece’de yağmurun da etkisiyle yaya kaldırımında çökme meydana geldi.

Küçükçekmece'de yağmurun da etkisiyle yaya kaldırımında çökme meydana geldi. Çöken yerin foseptik çukuru olduğu ortaya çıktı.


Olay, akşam saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmur sularının da etkisiyle yaya kaldırımı çöktü. Çöken yerin altında eski bir binanın foseptik çukuru ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri çukurun etrafına barikat çekerek güvenlik önlemi aldı.


Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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