Küçükçekmece'de yeni dönem başladı

Millet İttifakı adayı olarak Küçükçekmece Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Kemal Çebi, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Temel Karadeniz'den devraldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nda yeni dönem başladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi ve meclis üyeleri ilçe seçim kurulundan mazbatalarını aldı. Mazbata töreninin ardından belediye binasında devir teslim töreni gerçekleşti.

“Demokrasiyi yaşıyoruz”

Görevi teslim alan Cumhuriyet Halk Partili Kemal Çebi demokrasinin önemine dikkat çekerek, “Halkın iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu bize demokrasi gösteriyor. Biz de bunu yaşadık. Temel Başkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Aynı dönem ilçe başkanlığı yaptık. Küçükçekmece'ye katmış olduğu değer ve hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yine kendisinin fikirlerinden ve tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Devlet devamlılık arz eder. Bizler, yeni bir 5 yıl için Küçükçekmece için görevlendirilmiş insanız. Mevcut hizmetler için de teşekkür ediyoruz. Devamını bizler yapacağız. Başlatılmış hizmetler var. Onların da aynı şekilde devamını sağlayacağız. Meclis üyelerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

“Başarılar diliyorum”

Görevi sona eren Temel Karadeniz ise Kemal Çebi'yi tebrik ederek, “Demokrasi adına çok güzel bir gün. Çünkü bir iktidar halkın oylarıyla, halkın seçimiyle medeni şekilde el değiştiriyor. Bu ülkemiz için bir kazançtır. 5 yıl boyunca elimizden geldiğince Küçükçekmece'ye hizmet etmeye çalıştık. Yeni seçilen meclis üyelerimizi de kutluyorum. Seçimin sonuçları ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı olsun. Kemal Çebi'ye başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kemal Çebi törenin ardından belediye birimlerini tek tek dolaşarak belediye personeli ile selamlaştı.