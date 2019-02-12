Küçükçekmece'de yıkılma tehlikesi olan bir bina boşaltıldı

Küçükçekme'de bulunan bir bina yıkılma tehlikesi sebebiyle tahliye edildi. Binada bulunan vatandaşlar otele yerleştirilirken, bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Şehir Mehmet Sevinç Sokak'ta bulunan 6 katlı Gül apartmanı dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yıkılma tehlikesi bulunduğu için tahliye edildi. Bina sakinlerinden kalacak yeri olmayan vatandaşlar belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirilirken, bina mühürlendi. Binanın çevresinde bulunan polis ekipleri ve zabıta ekipleri binaya kimsenin girmesine izin vermezken, vatandaşlar binada kalan eşyalarını almak için bekliyor.

Bina sakinlerinden Mürvet Yıldırım binada hasar olduğu için bir süredir kiralık ev baktıklarını belirterek, “Aniden oldu biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Binada hasarımız vardı ama araştırıyorduk. Kiralık ev bakıyorduk bugün yarın çıkacaktık. Biri bizim binayı şikayette bulunmuş bina hasarlı diye mecburen tahliye etmek zorunda kaldık. Yakını olan yanına gitti ama olmayana devletimiz otel ayarladı. Bekliyoruz eşyalarımız içeride açacaklar da eşyalarımızı alacağız. Bina da kolanlarda çatlak yoktu. Sonradan binanın arka tarafı oturma yaptı. Bunun için binada oturmamızı istemiyorlar. Can güvenliğimiz için bizi binadan çıkarttılar. Şu an dışarıdayız ve mağduruz” diye konuştu.