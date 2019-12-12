Küçükçekmece'de ‘Yılbaşı Panayırı'nın lansmanı düzenlendi

Küçükçekmece'de 14-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konser etkinliklerinin 'Gelsin 2020 Küçükçekmece Yılbaşı Panayırı'nın basın lansmanı düzenledi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 14-31 Aralık tarihleri arasında Fevzi Çakmak Meydanında gerçekleştirilecek olan konser etkinliklerinin 'Gelsin 2020 Küçükçekmece Yılbaşı Panayırı'nın basın lansmanı düzenledi. Lansmanda gerçekleştirilecek olan konser etkinlikleri tanıtıldı. 14-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde Özgür Kaya, Ersan Erdura, Semiha Yankı, İskender Doğan, Grup Koridor ve Bilgen Bengü konserleri ile Küçükçekmeceliler hem müziğe hem sanata doyacak. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçede kent kültürünü oluşturmak istediklerini söyledi. Öte yandan basın toplantısının ardından sanatçılar ile Başkan Çebi, hep bir ağızdan Ayten Alpman'a ait “Memleketim” şarkısını söyledi.

“Önemli olan bir ülkenin sanatını ve kültürünü geliştirebilmektir”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturacağız. Bu organizasyonu birlikte yapıyoruz. Bende eminim ki bu etkinlik Küçükçekmece'de büyük oranda ses getirecek. Küçükçekmeceliler sanat ve müzikten istifade edecekler. Önemli olan bir ülkenin sanatını ve kültürünü geliştirebilmektir. Sanat ve kültür olmadan bir toplumun çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi asla mümkün olmuyor. 18 gün sürecek olan bu etkinliği Küçükçekmecelilere katkı sunmasını, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.