Küçükçekmece'de yolun karşısına geçen iki genç kıza araç çarptı

Küçükçekmece'de, yolun karşısına geçen iki üniversite öğrencisine araç çarptı. İki kız, çarpmanın etkisiyle önce havaya uçtu, ardında savurularak yere düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı'dan Sefaköy yönüne giden otomobil, okuldan çıkan ve yolun karşısına geçen iki genç kıza çarptı. Yaya yolunda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle iki öğrenci önce havaya uçtu ardında savurularak yere düştü. Kazada iki öğrenci yaralanırken, sürücü ise yara almadan kazayı atlattı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı öğrencileri hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen iki genç kızın hastanede tedavilerine devam ediliyor.

Polis ekipleri ise kazadan sonra sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, yaya yolunda karşıya geçmek isteyen iki kıza hızlı gelen aracın çarptığı görülüyor. Kazanın etkisiyle kızların havaya uçtuğu kaydedildi.