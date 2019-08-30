Küçükçekmece'de Zafer Bayramı kutlamalarında Moğollar grubu sahne aldı

Küçükçekmece Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ‘Zafer' yürüyüşü ve Moğollar konseri ile kutladı.

Küçükçekmece Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Küçükçekmece Meydanı'ndan ‘Zafer Korteji' ile başlayan kutlamalarda Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmeceli vatandaşlar marşlar ve sloganlar eşliğinde Küçükçekmece Göl Kenarında bulunan Amfi Tiyatro'ya kadar yürüyüş yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ile Amfi Tiyatro'ya kadar yürüyen kalabalığa bazı vatandaşlar da evlerinin penceresine çıkarak destek verdi.

“30 Ağustos tam bağımsız bir devlet demektir”

‘Zafer Korteji' Küçükçekmece Göl Kenarında bulunan Amfi Tiyatro'da sona erdi. Burada coşkulu kalabalığa seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 30 Ağustos günün önemini anlatan bir konuşma yaptı. 30 Ağustos'un her gün hatırlanması gerektiğini ifade eden Başkan Çebi şöyle konuştu:

“30 Ağustos, sımsıkı birliğin bir tezahürüdür. Aynı zamanda vatan düşman çizmelerinin altında ezilirken, kirli pazarlıklar yapan dönemin iktidar sahiplerine, komplo teorilerine ve ihanet batağında debelenmelerine verilen büyük bir cevaptır. Ucu bucağı belli olmayan, göze göz dişe diş, nefes nefese verilen kavganın aslı astarı haklılıktır. 30 Ağustos yalnızca yıl dönümlerinde değil her gün hatırlamamız, gelecek nesillere de anlatmamız gereken çok önemli bir gündür. 30 Ağustos deyince bizim aklımıza barış, demokrasi, millet ve tam bağımsız bir devlet geliyor.”

Kutlama programı protokol konuşmalarının ardından Moğollar Konseri ile devam etti. Anadolu rock müziğinin temsilcilerinden olan ve Cahit Berkay, Engin Yörükoğlu, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal'dan oluşan Moğollar grubu, sahne aldıkları Amfi Tiyatro'da sevilen parçalarını seslendirdi. Amfi Tiyatro'yu dolduran yüzlerce kişi de sahnede seslendirilen şarkılara eşlik etti.