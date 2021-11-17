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Küçükçekmece'deki dehşetin ardından 3 cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Küçükçekmece’de anne ve babasını silahla öldüren bir şahıs, siyanür içerek intihar etmişti.

Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla öldüren bir şahıs, siyanür içerek intihar etmişti. 3 kişinin cenazesi kimyasal maddeye karşı koruyucu kıyafet giyen ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yusuf Çağrı Ekici (20) isimli şahıs, evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla vurarak öldürmüş, ardından yatağında siyanür içerek intihar etmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazelerin kimyasal maddeye karşı koruyucu kıyafet giyen ekipler tarafından araca alındığı görüldü.

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