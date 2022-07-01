Küçükçekmece'deki ibadethanelerde bayram öncesi hijyen mesaisi

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ilçedeki tüm ibadethanelerde hummalı bir temizlik çalışması başlattı.

Cami ve cemevlerinde yıl boyunca rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarını bayram öncesi yoğunlaştıran Küçükçekmece Belediyesi, ibadethanelerde iç ve dış olmak üzere dip köşe temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Küçükçekmece ibadethanelerinden, sokaklarına, caddelerinden, parklarına bayrama hazırlanıyor

Küçükçekmecelilerin Kurban Bayramı'nda ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için çalışmaların devam ettiğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Temizlik imandandır. Hem maddi, hem manevi temizlik yaparak, aklımızı, gönlümüzü temiz tutmamız gerekir. Küçükçekmecelilerin bayram heyecanını daha temiz, rahat ve hijyenik ortamlarda hep birlikte yaşaması için özveriyle görevini yerine getiren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tüm Küçükçekmecelilerin Kurban Bayramı'nı kutluyor, huzur içinde yaşanacak nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Dip-köşe temizlik çalışması sürüyor

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cami ve cemevlerinde halılardan, kapı kollarına, ayakkabılıklardan, dolaplara her noktayı tek tek temizliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise ibadethanelerin şadırvanları ve avlularında temizlik çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar çerçvesinde, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpüren ekipler, kapı, cam ve duvarları silerek, dezenfeksiyonlarını gerçekleştiriyor.

Arife Günü'nde mezarlıklara ring seferleri düzenlenecek

Kent genelindeki mezarlıklar da bayram ziyaretine hazırlanıyor. Tepeüstü, Şenlikköy, Sefaköy, Kanarya, Altınşehir ve Halkalı olmak üzere ilçedeki 6 mezarlıkta ekipler, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece Belediyesi, Arife günü de kent genelindeki mezarlıklara belirlenen noktalardan ring seferleri düzenleyecek.