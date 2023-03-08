Küçükçekmece'den Hatay'a dayanışma köprüsü

Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı'ndaki kadınların, Hatay'da depremden etkilenen kadınlar için hazırladıkları kutular, dayanışmayı örmek amacıyla Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kadınlara gönderildi.

Küçükçekmece Belediyesi kadın çalışanlarının mesajları ile hazırlanan ‘Dayanışma Kutuları' 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gönül Kotabaş, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Saniye Yıldız, Yazı İşleri Müdürü Eda Sunar Öztürk ve Mali İşler Müdürü Zeynep Koç ile beraber Hatay Samandağ'da bulunan köyler gezilerek depremden etkilenen kadınlara ulaştırıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ülkemiz ve dünya tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Bugünün anısına Küçükçekmeceli kadınlar bize en büyük desteği vererek, oradaki kadınlar için el emeği göz nuru ürünler hazırladı. Bizler de hazırladığımız bu ürünleri depremden etkilenen kadınlara ulaştırdık. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız” ifadelerini kullandı.