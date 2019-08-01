Küçükçekmeceli çocuklar, bedensel söz haklarını öğreniyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Bedensel Söz Hakkı Atölyesi'ne 850 öğrenci katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Bedensel Söz Hakkı Atölyesi ile istismarla mücadelede çocuklar için örnek bir eğitim modülü uyarlandı. Çocukların bedensel söz haklarını tanıdığı ve bu hakların saygı gördüğü toplumsal bir yaklaşımı yaygınlaştırmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediyesi bünyesindeki 10 Bilgi Evi'nde ‘Çocuğun Bedensel Söz Hakları Atölyesi' düzenledi. 5 haftalık programda, çocuklarla; bedensel söz hakkı, onay kavramı ve katılım bilinci ve farkındalık çalışmaları yapıldı. 7- 13 yaş aralığında toplam 850 öğrencinin katıldığı atölyede onay kavramı, ihmal ve istismar kavramları, hayır deme becerisi edinme konularında bilgilendirmeler, video gösterimleri, drama çalışması ve oyunlar eşliğinde bedensel söz hakkına dikkat çekildi.

“Şiddet ve istismara karşı çalışmalarımız sürecek”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi “Cinsel istismarı önlenebilir bir sorun olarak görüyorum ve bununla mücadelede hepimizin sorumlulukları olduğunun farkındayım. Bedensel söz hakkı ve mahremiyet kavramlarının, çocuklara aktarılacağı çalışmalara ağırlık verilmesi, bu yönde eğitimlerin artırılması her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türkiye'de yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel istismara maruz kalıyor. Bizler için bir çocuk da aynı, 8 bin çocuk da aynı, Burada önemli olan sorunun tespitine ve koruma sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Bu konuda Küçükçekmece Belediyesi olarak farkındalık çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Eğlenerek farkındalık oluşturuyoruz”

Halkalı Bilgi Evi Rehberlik Öğretmeni ve Psikolojik Danışman Hülya Memiş, “Özellikle son yıllarda iyice artan çocuk istismarı ve ihmali vb. olaylar, çocuklara farkındalık eğitimleri verilmesinin ne denli önemli olduğunu bir kere daha ortaya koyuyor. Biz de bundan yola çıkarak, yetişkinler için hazırlanan ‘Çocuğun Bedensel Söz Hakları Eğitimi'ni çocuklarımız için uyarladık. Düzenlediğimiz atölyede çocuklarımıza eğlenceli oyunlar ve eğitim içerikli videolarla kendi haklarını öğretiyoruz. Atölyede, drama çalışması, problem çözme ve sohbet eşliğinde çocukların bedensel sınırlarına saygı gösterilmesinin ve bedensel söz haklarını yok sayan davranışları durdurmasının ne denli önemli olduğuna dikkat çekiyoruz“ diye konuştu.

Psikolojik Danışman Memiş, ebeveynlerin de bu eğitimin önemli bir parçası olduklarını söyleyerek, yetişkinlere tavsiyelerde bulundu:“Çocuklar doğdukları andan itibaren tıpkı yetişkinler gibi saygı görmeyi hak ediyor. Onları, onay almadan öpmemeliyiz. Kendimize ya da bir başkasına sarılması için ısrarcı olmamalıyız. Öpmesi ya da sarılması karşılığında vaatlerde bulunmamalıyız. Kendini bize sevdirmezse araya mesafe koyup, küsmemeliyiz. Bu eğitim çocuklara tam olarak bu haklara sahip olduğunu öğretiyor. Çocuklar, hayır deme becerisi kazanarak, ihmal ve istismar olabilecek davranışların farkına varıyor ve böyle bir durumda sessiz kalmaması gerektiğini öğreniyor” dedi.