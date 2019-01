Küçükçekmeceli çocuklar sokak hayvanlarını elleriyle besliyor

Sürekli kontrol edilen yuvalara düzenli olarak mama takviyesi yapılıyor. Yuvaları ziyaret eden öğrenciler de hem sokak hayvanları sevip hem de elleriyle besliyor.

Küçükçekmece Belediyesi, sahipsiz can dostlarını olumsuz hava şartlarından korumak ve barınabilecekleri sağlıklı alanlar oluşturmak için çalışmalarına hız verdi. Belediyeye ait tesislerde hazırlanan yuvalar kedi, köpek ve kuşların yoğun olduğu alanlara bırakılıyor. Sürekli kontrol edilen yuvalara ise düzenli olarak mama takviyeleri yapılıyor. Hayvan sevgisini çocuklara erken yaşta aşılamak için belediye özel programlar düzenleyerek sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptırıyor. Küçükçekmece Belediyesi bu programlar ile birlikte özel ekipler kurarak barınak haricinde ilçede 3 ton mama dağıtımını gerçekleştiriyor.

“Her yemeğin atığını hayvanların önüne koymayın”

Küçükçekmece Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Yunus Emre Sondoğan, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi. Sokak hayvanlarının soğuk havalardan en az şekilde etkilenmeleri için çaba sarf ettiklerini belirten Sondoğan ayrıca hayvanseverlere de uyarılarda bulundu. Evde artan her yemeğin sokak hayvanlarına uygun olmadığını belirten veteriner hekim, “Hayvanseverlerden ricamız, evdeki bütün yemeklerin artıklarını hayvanların önüne koymasınlar. Bu hayvanlar belirli bir şekilde beslendikleri için farklı farklı yemekler yediklerinde bu defa mide florası bozuluyor ve farklı hastalıklar kendini göstermeye başlıyor. O yüzden ricamız, alabiliyorlarsa kedi, köpek maması, kuşlar için buğday. Eğer imkanları yoksa yemeklerinden kalan et türü ürünleri hayvanların önüne koyarlarsa onların sağlığı için çok iyi olur” dedi. İlçedeki kedi, köpek ve kuş yuvalarının sayısının da yıl içinde artacağı açıklandı. Küçükçekme'de Belediyesi'nin Selçuklu Parkı'nda sokak hayvanları için koyduğu yuvalarda hayvanları elleriyle besleyen öğrenciler de uygulamadan gayet memnun. İlçede eğitim gören bazı öğrenciler, sokak hayvanları için hazırlanan yuvalar ziyaret ediyor. Sokak hayvanlarını seven öğrenciler elleriyle de hayvanları beslemeyi ihmal etmiyor. Öğrencilerden Gamze Bayındır ve Nupelda Arslan belediyenin yapmış olduğu yuva ve mama uygulamasıyla beraber herkesin evinin önüne bir kap su ve mama bırakması gerektiğini ifade etti.