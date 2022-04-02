Küçükçekmeceli kadınlar, Aile Akademisi'nde bir araya geldi

‘Kadın Eşitlik Merkezi' ev sahipliğindeki programda Neonatolog Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Uzmanı Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu, Diyetisyen Öznur Cılız ve Diyetisyen Doçent Doktor Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu doğru beslenmenin temel ilkeleri, püf noktaları ve kritik evreleri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uzmanlar, bu yıl Ramazan ayında yaklaşık 15 saati yemek yemeden geçirecek olan oruç tutacak kişiler için dengeli beslenme ve bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olacak beslenme önerilerinde bulundu.

İftardan sonra en az yarım saat yürüyüş

Normal beslenme rutinin dışına çıkıldığı, öğün sayısının azaldığı Ramazan ayında doğru beslenmenin mide ve vücut sağlığı için çok önemli olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Öznur Cılız, “İftardan sonra mutlaka en az yarım saat yürüyüş yapılması gerekiyor. Günlük su tüketimini karşılayabilmek için sahurdan ve iftardan sonra 3,4 bardak su tüketilmesini çok önemsiyoruz” dedi.

Sahurda kahvaltı ile beslenin

Diyetisyen Cılız, Ramazan'da doğru beslenme ile ilgili olarak, “Özellikle sahurda tüketilen yiyecekler açlık ve susuzluk hissi, hazımsızlık ve mide yanması gibi problemlere sebep oluyor. Bu yüzden sahurda özellikle kahvaltı tarzında beslenmeli; yumurta, peynir, tam tahıllı ürünler ve bol yeşillikli salatalar tüketmeli. İlerleyen saatlerde mutlaka bir porsiyon meyve tüketilmeli. Ayrıca komposto, ayran gibi uzun süre tok tutan içeceklerde tercih edilebilir. İftarı açarken ise hurma ve su öneriyoruz ardından hafif bir çorba içip 15 dakika beklenmeli. Daha sonra doyuruculuk oranı yüksek olan baklagiller, sebzeler ve et- tavuk balık ürünlerinden oluşan ana yemeklere geçilebilir” önerilerinde bulundu.

Bilinçsiz vitamin, mineral ve takviye kullanımına dikkat

Gereksiz vitamin mineral ve takviyeler kullanmanın bazen bilinenin aksine faydadan çok zarar verebileceğine dikkat çeken Doçent Doktor S. Zeynep Aydenk Köseoğlu ise “Bu tür takviyeler, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Çünkü herkesin yaşı, cinseyite, mesleği, kronik rahatsızlığı ve bünyesi farklıdır. Beslenme ile ilgili doğru bildiğimiz pek çok yanlış var. Kişilerin, bol bol sebze, meyve, süt ürünleri, et, tavuk, balık tüketerek, yeterli miktarda su içtikten sonra kararlı ölçüde cips, çikolata gibi zararlı olarak bilinen yiyecekleri yemesinde de bir sakınca yok” diye konuştu.

Amacımız sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir toplum oluşturmak

Prof. Dr. Asiye Nuroğlu ise kendilerine ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederek, ‘'Aile Akademisi olarak amacımız; ülkemizin geleceği olan bebeklerimizin hayata iyi bir başlangıç yapması ve onların bedensel, ruhsal ve bilişsel açıdan en üst düzeyde yetişmesi yani sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar oluşturmak. Yaklaşık 14 aydan beri kadınlara, çocuklara ve toplumlara yönelik çeşitli programlar yürütüyoruz. Bugünkü organizasyon için bize destek olan başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.