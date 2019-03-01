Küçükçekmeceli miniklerden spora büyük ilgi

Küçükçekmeceli çocuklar ise Kış Spor Okullarına büyük ilgi gösterdi.

“Spor yapılarak geçirilmiş bir gün kazanılmış yarındır” diyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, çocukların her zaman yanlarında ve destekçisi olduklarını belirterek, “Çocuklarımız sokaklarda değil, spor salonlarında vakit geçiriyor. Bu bizim için çok önemli. Küçükçekmece'den nice şampiyonlar çıkacak. Buradan nice sporcular yetişecek. Her zaman onların yanındayız; onlar bizim geleceğimiz, umudumuz” diye konuştu.

Basketbol, futbol, futsal, judo, tenis, voleybol, geleneksel okçuluk, masa tenisi, jimnastik, taekwondo, aikido, badminton, karate, güreş, satranç, atletizm ve hentbol olmak üzere toplam 17 branşta alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı, 6-14 yaş arası çocukların yararlandığı Küçükçekmece Belediyesi Kış Spor Okullarına ise ilgi büyük oldu. Sporcu adayları kurslarda verilen eğitimler sayesinde spor dallarını kurallarıyla birlikte öğreniyor. Eğitimler ise ilçedeki salonlarda, 09.00-17.00 saatleri arasında hafta sonu veriliyor.