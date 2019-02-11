İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmeceli öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi, öğrencilere Trafik Kanunu’nda yapılan yaya geçiş üstünlüğü değişikliği ile ilgili uygulamalı eğitim verdi.

Küçükçekmece Belediyesi, öğrencilere Trafik Kanunu'nda yapılan yaya geçiş üstünlüğü değişikliği ile ilgili uygulamalı eğitim verdi.


Küçükçekmece Belediyesi, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik ile ilgili uygulamalı eğitim ve seminer düzenledi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklik uygulamalı olarak öğrencilere tanıtıldı.


Hem Teorik Hem Pratik Eğitim


Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Mustafa Eravutmuş Ortaokulu öğrencilerine (55 öğrenci) yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanarak, yaya geçitlerini nasıl kullanmaları gerektiği anlatıldı.


Eğitim sırasında mevcut dersliklerde yazılı ve görsel materyaller kullanılarak; trafikte yaya nedir, yayalar hangi kurallara uymalı ve nelere dikkat etmeli vb. konuların üzerinde duruldu. Daha sonra eğitim parkurunda trafik ışıkları, yaya geçidi, kavşak ve köşe başlarında karşıdan karşıya geçiş kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim öğretim yılı boyunca Yaya Öncelikli Trafik yılı ile ilgili uygulamalı eğitimler devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.