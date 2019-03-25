İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmeceliler çiğ köfte festivalinde buluştu

Küçükçekmece Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği Çiğ köfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Küçükçekmece Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği Çiğ köfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kanarya Mahallesi Pazar alanında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Festivalde, Doğu ve Güneydoğu illerinin önemli lezzetlerinden olan 2 ton çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi.


Başkan Temel Karadeniz'den birlik mesajı


Festivale, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “5 yılda Küçükçekmece'ye önemli eserler kazandırdık. Önümüzdeki dönem Kanarya Mahallesi'ne de altı otopark, üstü park ve pazar yeri olacak bir Pazar yeri kazandırmak istiyoruz. Yine bu bölgemizde 100 dönümlük Millet Bahçesi yapıyoruz. Haziran ayı sonunda bitecek. Hizmetinize sunacağız. Bizim en önemli eserimiz gönül köprüleri yapmak ve güçlendirmek. Aramızdaki birlik beraberlik ve kardeşlik hiç bozulmasın” diye konuştu.


Vatandaşlar halaylarla eşlik etti


Festivalde Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulundu. Yerel sanatçılar Aydın Aydın, Tuncay Okutan ve Mikail Güllü'nün sahne aldığı festivalde, sanatçıların seslendirdiği şarkılara vatandaşlar halaylarla eşlik etti. Best Gençlik Halk Oyunları ekibi de Bitlis yöresi halk oyunuyla büyük beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.