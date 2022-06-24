Küçükçekmeceliler, güne sabah sporuyla başlıyor

Haftanın 4 günü erken saatte temiz havayı değerlendirerek oksijen tazeleyen katılımcılar yeşilin arasında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen sabah sporu ile güne başlıyor. Küçükçekmeceliler temel beden eğitimi, fizik hareketleri, yürüyüş, koşu ve pilates gibi birbirinden farklı branşlarda spor yaparak sağlıklı yaşam için ter döküyor.

Küçükçekmeceli komşularımızı sabah sporuna bekliyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, her yaştan Küçükçekmecelinin sporla buluşabilmesinin önemine değinerek, "Güne sağlıklı başlamak isteyen tüm komşularımızı sabah sporuna bekliyoruz"dedi.

Yaş, cinsiyet ve kayıt şartı yok

Daha sağlıklı ve zinde bir yaşam hedefiyle düzenlenen sabah sporları, Atakent 3. Etap Koşu Parkuru, Kartalspor Tesisleri, Halkalı Çamlık, İnönü Mahallesi Şehit Lokman Eker Parkı, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı olmak üzere 5 noktada gerçekleştiriliyor. Hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 08.00-10.00 saatleri arasında düzenlenen sabah sporlarına her yaş grubundan kişiler yaş, cinsiyet ve kayıt şartı aranmaksızın katılabiliyor. Katılımcılar, açık alanlarda müzik eşliğinde spor yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Yaz sonuna dek sürecek

Spora katılan tüm vatandaşlara Küçükçekmece Belediyesi tarafından pilates lastiği, pilates meti, su matarası ve spor çantası hediye ediliyor. Küçükçekmecelilerin sporla iç içe bir yaşam sürmelerine olanak tanımak ve sağlıklı yaşama katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen sabah sporları, yaz sonuna kadar devam edecek.