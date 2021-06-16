Küçükçekmeceliler güne sporla başlıyor

Küçükçekmece'de sabah sporları, kontrollü normalleşme adımlarının ardından gerekli tedbirler alınarak yeniden başladı. Vatandaşlar 20 eğitmen eşliğinde, haftanın 4 günü, ilçede bulunan parklarda sabah sporunu gerçekleştiriyor.

Sağlıklı ve zinde bir yaşam için sporu park ve açık alanlara taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki 10 noktada 20 eğitmen eşliğinde haftanın 4 günü vatandaşları sabah sporunda buluşturuyor. Alanında uzman spor antrenörleri tarafından, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen sabah sporu, hafta içi salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 08.00-10.00 saatleri arasında ilçede bulunan parklarda gerçekleştiriliyor. Her yaş grubundan kişilerin katıldığı sabah sporu müzik eşliğinde temel beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu gibi aktivitelerle devam ediyor. Spora katılan tüm vatandaşlara Küçükçekmece Belediyesi tarafından pilates bandı, pilates meti, havlu, şapka, maske ve su matarası hediye ediliyor.

“10 noktada sabah sporu devam ediyor”

Taştepe Parkı, Kartaltepe Stadı, Fevziçakmak Meydanı, Hayat Park, Halkalı Çamlık, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı, Hanımeli Parkı, Kemal Aktaş Stadı, Atakent 3.Etap Yürüyüş Parkuru, Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı'nda devam eden spor aktivitilerine yaş ve kayıt şartı olmaksızın tüm vatandaşlar katılım sağlayabilir.