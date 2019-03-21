Küçükçekmece'nin büyüklerine vefa

Küçükçekmece Nikah Sarayı ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Karadeniz yaşlı vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, sohbet etti. Talep ve önerilerini dinledi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Yeni Zelanda şehitleri de anıldı. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da katıldı.

“Dualarınıza talibiz”

“Bu buluşmayı sizlerin dualarını almak için organize ettik” diyerek sözlerine başlayan Başkan Temel Karadeniz, “ 5 yıllık belediye başkanlığı sürecimde elimden geleni yapmaya çalıştım. Mutlaka kusurlarımız olmuştur. Bu kusurlarımızdan dolayı sizden af diliyorum. İnşallah yeni dönemde eksiklerimizi de telafi ederek, Küçükçekmece'de yeni projelere devam edeceğiz. En önemli şey de gönül köprüleri yapmak. Bir toplumun en kıymetli fertleri, o toplumun yaşlılarıdır. Ağzı dualı olan kişileridir. Bizler o dualara ortak olmak istiyoruz. Yeni dönemde gönül belediyeciliğinde daha çok aranızda olacağız. Bizler, şimdiye dek sizlerin dualarıyla ayakta kaldık. Sizlerden dua istiyoruz. Yaşlılar haftanızı kutluyorum” diye konuştu.

Yüzlerce yaşlı vatandaşın büyük ilgisiyle gerçekleşen kahvaltı programı çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.