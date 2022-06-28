Küçükçekmece'nin çehresi yeşil alan ve prestijli parklarla değişiyor

Küçükçekmece'de son 3 yılda imar planlarında atıl durumda bulunan 48 bin 400 metrekarelik alanda 18 park alanı kente kazandırılırken, mevcut 20 adet parkın revizyon çalışmaları yapılarak kent sakinlerinin hizmetine sunuldu. İlçede hizmete sunulan park alanları 738 bin 385 metrekareye yeşil alan ise 194 bin 834metrakereye yükseltildi.

Küçükçekmece Belediyesi kent karakterinin kimliğine, dokusuna ve kentteki yaşam kalitesine oldukça olumlu katkılar sağlayan peyzaj ve yeşil alan planlamasıyla ilçenin çehresini değiştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyor. Son 3 yılda imar planlarında atıl durumda bulunan 48 bin 400 metrekarelik alanda 18 adet yeni park alanı kente kazandırılırken, mevcut 20 adet parkın revizyon çalışmaları yapılarak kent sakinlerinin hizmetine sunuldu. İlçede hizmete sunulan park alanları 738 bin 385 metrekareye ye, yeşil alan ise 194 bin 834 metrekareye yükseltildi.

Başkan Çebi: “Küçükçekmece'de yeşili güçlendirmeye devam edeceğiz”

Küçükçekmecelilerin dinlenebilmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocukların ve yetişkinlerin verimli zaman geçirmesi için atıl alanları yeşile dönüştürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kent içinde fiziksel ve sosyal çevrenin niteliğini artıran, eğitimsel, kültürel ve yenileme amaçlı kullanımlara olanak tanıyan ve vatandaşların kullanımına açık olan kamusal mekânların sayısını artırıyoruz. İyileştirme ve yeni yeşil alanlar oluşturma hedeflerimizde vatandaşlarımızın ve kentin ihtiyaçlarını gözeterek, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, erişilebilirlik ve kullanışlılık gibi etkenleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu çerçevede Küçükçekmece'de yeşil dokuyu artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Fevzi Çakmak, Atakent ve Cumhuriyet Mahallesi'nde köpeklere özel pati park

Küçükçekmece'de şehrin kalabalığı içerisinde köpeklerini gezdirecek yer bulmakta zorlanan hayvanseverler de unutulmadı. İlçenin 3 noktasında hayata geçirilen pati parklarda, hem hayvan dostları hem minik dostlar keyifli zaman geçiriyor. Toplam 2 bin 33 metrekare olan bu parklarda 10 farklı aktivitenin (tahterevalli, lastik atlama, standart atlama, atlama duvarları, standart tünel, yürüyüş yolu, tırmanma, slalom set, bar slalom, denge basamağı) yer aldığı köpek eğitim parkurları, vatandaşlar içinse banklar ve piknik masaları yer alıyor.

Kent mobilyaları usta ellerde az maliyetle üretiliyor

Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin ihtiyacı olan kent mobilyalarını da son 3 yılda aktif hale getirilen iki adet imalat atölyesinde üretiyor. Yeni ve modern makinelerle donatılan atölyelerde, ilçenin ihtiyacı doğrultusunda 3 yılda 2 bin kent mobilyası (bank, kameriye, piknik masası, çöp kovası, çatılı piknik masası, ahşap saksı) üretildi.

Hobi bahçesinde vatandaş toprakla buluşuyor

Küçükçekmecelilere şehrin ortasında 268 parsellik hobi bahçesinde tarım yapma imkânı sunan Küçükçekmece Belediyesi, Hobi Bahçesi içerisinde ve Atakent Mahallesi'ndeki Anadolu Meyve Bahçesi'nde yer alan 770 ağaçlık bahçelerdeki meyveleri de toplayarak başta Çocuk Esirgeme Kurumu olmak üzere, İyilik Merkezi ve Kadın Konuk Evi sakinleri ve ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Mevsimlik çiçek serası sayesinde tasarruf sağlanıyor

Kentte mevsimlik çiçek ihtiyacının daha az maliyetle karşılanması için 540 metrekarelik kapalı alan ve 189 metrekarelik gölgelik alana sahip toplam 729 metrekarelik mevsimlik çiçek üretim serası kuruldu. Atakent Mahallesi'ndeki serada her yıl yaz ve kışlık olmak üzere 2 milyon mevsimlik çiçek yetiştirilmesi planlanıyor. Üretim için hedeflenen miktarları yetiştirebilmek adına sera alanlarının büyütülmesi hedefleniyor.

Yeşil alanların temizlik ve bakım çalışmaları periyodik olarak yapılıyor

İlçe genelinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizlik, onarım ,yenileme ve ağaç budama çalışmaları periyodik olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. İlçede budanan ağaç dalları, dal öğütme makinesi ile öğütülerek, nakliyeden tasarruf sağlanırken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak teslim ediliyor.