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Küçükçemece'de sokak hayvanlarına yönelik iyilik hareketi

Küçükçekmece Belediyesi, insanların sokak hayvanlarına olan sevgisi pekiştirmek, barınma ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmek için ilçe genelinde iyilik hareketi başlattı.


Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması, barınması ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla iyilik hareketi başlattı. Bu kapsamda ilçede bulunan sokaklara sokak hayvanlarına yönelik “Sev, Savun, Anla, Sarıl, Gör, Koru, Duy, Sahiplen” sloganlarının yer aldığı bilboard çalışmalarıyla donatıldı. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hızlandırılan çalışmalar çerçevesinde hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe sakinlerine 50 bin mama kabı ile kedi ve köpek maması dağıtımı gerçekleştirildi. Hürriyet Caddesi'nde startı verilen mama kabı dağıtımında, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve öğrenciler, esnafa mama kabı ve kedi ve köpek maması dağıtarak, sokak hayvanlarının haklarına dikkat çekti. Esnaf ve hayvanseverlerden büyük ilgi gören etkinlik, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

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